DJ MARKET TALK: Mercado de trabalho da Zona Euro deve aliviar mas não muito

(DJ Bolsa)-- O desemprego deve começar a subir na Zona Euro, mas vai ficar perto de níveis historicamente baixos, refere Giulia Bellicoso, da Capital Economics, numa nota. A taxa de desemprego atingiu um mínimo recorde de 6,4% em junho, de acordo com números desta terça-feira. Depois de um ciclo de aumentos das taxas de juro pelo Banco Central Europeu, a restrição da política monetária no bloco deve significar um enfraquecimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.