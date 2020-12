DJ MARKET TALK: Mercado de trabalho da Zona Euro vai continuar resiliente em 2021

(DJ Bolsa)--O mercado de trabalho da Zona Euro deve permanecer resiliente em 2021, suportando a forte recuperação da economia, disse Jessica Hinds, economista da Capital Economics para a Europa. "Os subsídios de trabalho de curta duração em toda a região contiveram o desemprego este ano, mesmo com o colapso da atividade económica", disse Hinds. Essas políticas foram prolongadas até 2021 e, na maioria dos casos,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

