DJ MARKET TALK: Mercado de Treasurys parece apropriadamente descontado

(DJ Bolsa)-- Os investidores em obrigações "finalmente" acreditam nas projeções da Reserva Federal dos EUA para a taxa de fundos federais, deixando o mercado de Treasurys apropriadamente descontado, diz o Morgan Stanley Wealth Management. Com quatro subidas consecutivas de 75 pontos base no passado, os futuros de fundos da Fed dispararam acima da taxa máxima sugerida pelo gráfico de pontos, que indica as projeções ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.