DJ MARKET TALK: Mercado de Treasurys pode registar aumento da volatilidade

(DJ Bolsa)-- O aumento da volatilidade no mercado de Treasurys tem estado ligado à incerteza em torno do ciclo de subida de taxas da Reserva Federal dos EUA, diz Lauréline Renaud-Chatelain, estratega de ativos de rendimento fixo da Pictet Wealth Management. Ao mesmo tempo, a mudança da Fed do alívio quantitativo para a restrição quantitativa levou a uma deterioração da liquidez no mercado de Treasurys ao longo do ano, diz.