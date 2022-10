DJ MARKET TALK: Mercado desconta uma recessão mas pode ser ligeira

(DJ Bolsa)-- Os mercados parecem estar a descontar uma possibilidade de até 80% de uma recessão global numa altura em que os bancos centrais aumentam as taxas de juro mais rapidamente do que o esperado originalmente, diz Damien Hennessy, responsável de alocação de ativos da Zenith Investment Partners. Mas, disse o responsável num evento de media em Sidney, existe a probabilidade de não ser uma recessão "profunda".... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.