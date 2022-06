DJ MARKET TALK: Mercado deve focar-se na potencial subida de 50pb do BCE

(DJ Bolsa)-- Na reunião de política do Banco Central Europeu na próxima semana, o mercado vai concentrar-se na possibilidade de um aumento de 50 pontos base da taxa de juro e, caso aconteça, quando poderá ser implementada, disse a equipa de analistas e estrategas do Danske Bank numa nota de research. Os analistas do Danske Bank preveem que o banco central aumente a taxa de depósito em 25 pontos base a cada reunião a partir de julho ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone