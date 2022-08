DJ MARKET TALK: Mercado deve ignorar sinais de abrandamento da inflação

(DJ Bolsa)-- O mercado provavelmente vai ignorar qualquer sinal de abrandamento da inflação, já que os subsídios do transporte na Alemanha vão acabar depois de agosto e os próximos meses podem ficar marcados por leituras de inflação acima de 10%, disseram os estrategas de taxas do Commerzbank Hauke Siemssen e Michael Leister, numa nota. "Os dados desta terça-feira parecem fornecer alívio temporário"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone