DJ MARKET TALK: Mercado especula sobre mais alívio do controlo da yield do BOJ

(DJ Bolsa)-- O mercado está cada vez mais a contemplar se o Banco do Japão, ou BOJ, vai aliviar novamente o intervalo do controlo da curva da yield, ou mesmo acabar com essa política na reunião de política monetária em resposta a algumas notícias, dizem estrategas de taxas do Morgan Stanley. "Caso o BOJ aumente o intervalo da YCC [controlo da curva da yield], ou acabe com ele por completo, vemos o risco de este ajustamento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.