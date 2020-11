DJ MARKET TALK: Mercado está alerta a sinais do BCE sobre recalibração mais suave

(DJ Bolsa)-- O mercado estará alerta a quaisquer sinais de que as notícias da vacina poderão significar uma recalibração mais suave dos instrumentos do Banco Central Europeu na reunião de dezembro, dizem estrategas de taxas do Citi. Os mercados de risco subiram na segunda-feira com as notícias de que a vacina para a Covid-19 da Pfizer e da BioNTech ter provado ser 90% eficaz, impulsionando as expectativas de uma recuperaçã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone