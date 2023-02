DJ MARKET TALK: Mercado laboral britânico pode alimentar mais aumentos das taxas

(DJ Bolsa)-- Os dados do mercado laboral do Reino Unido, em particular a aceleração do crescimento dos salários, devem ser uma preocupação para os responsáveis de política monetária do Banco de Inglaterra, ou BOE, diz o economista de mercados desenvolvidos do ING James Smith, numa nota. Estes dados dão poucos sinais de que o crescimento dos salários está a abrandar, tal como algumas sondagens recentes sugeriram,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.