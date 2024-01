DJ MARKET TALK: Mercado laboral da Alemanha mostra falhas

(DJ Bolsa)-- A robustez do mercado laboral tem sido um motor importante para a recente resiliência da economia, mas começam a aparecer algumas fendas, diz o economista do ING Carsten Brzeski. A taxa de desemprego ajustada às variações sazonais subiu para 5,9% em dezembro, face a 5,8% em novembro. Olhando para o futuro, o mercado laboral deve enfraquecer mais, em parte devido à menor procura global e à procura interna, diz Brzeski.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.