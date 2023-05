DJ MARKET TALK: Mercado laboral da Zona Euro antecipa mais subidas de juros do BCE

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego da Zona Euro deve permanecer baixa nos próximos meses perante as evidências de que as intenções de contratação aumentaram, disse Adrian Prettejohn, economista da Capital Economics para a Europa. A queda do desemprego este ano -- de 6,7% em dezembro para 6,5% em março -- aumenta a evidência de que o mercado de trabalho permanece forte, apesar da estagnação do crescimento econó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.