DJ MARKET TALK: Mercado laboral da Zona Euro deve continuar resiliente

(DJ Bolsa)-- O mercado laboral da Zona Euro deve continuar resiliente este ano apesar de uma iminente recessão no primeiro semestre de 2023, diz Franziska Palmas, economista sénior para a Europa da Capital Economics, numa nota. A economia da Zona Euro conseguiu expandir-se no quarto trimestre de 2022, mas a atividade deve cair este ano, com o peso dos aumentos passados das taxas de juro a intensificar-se nos próximos meses, diz a economista. Neste ...