DJ MARKET TALK: Mercado laboral da Zona Euro não vai alimentar inflação, diz Lagarde

(DJ Bolsa)-- O mercado de trabalho é a grande notícia na Europa, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, na conferência de imprensa após a reunião, depois de o banco central ter subido a taxa de depósito de 3,25% para 3,5%. "Nunca vimos a taxa de desemprego tão baixa", disse Lagarde, acrescentando que o BCE prevê que a taxa caia ainda mais -- para 6,3%, contra 6,5% atualmente. Lagarde disse ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.