DJ MARKET TALK: Mercado laboral da Zona Euro resiliente apesar da economia

(DJ Bolsa)-- O mercado laboral da Zona Euro pode aliviar um pouco daqui para a frente, apesar de não ser drástico devido ao crescimento económico fraco, diz o economista sénior do ING Bert Colijn numa nota. A taxa de desemprego do bloco manteve-se em mínimos recorde nos últimos meses, voltando a descer para 6,4% em agosto de acordo com os dados desta segunda-feira. Colijn acrescenta que a fraca procura industrial pode levar o desemprego ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.