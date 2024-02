DJ MARKET TALK: Mercado laboral do Reino Unido ainda enfrenta questões

(DJ Bolsa)-- O mercado laboral do Reino Unido parece mais resiliente do que o esperado, o que pode atar as mãos do Banco de Inglaterra, ou BOE, na definição da política monetária para travar a inflação, diz Danni Hewson, responsável de análise financeira da AJ Bell, numa nota. "O crescimento dos salários pode ter abrandado consideravelmente do pico do verão, mas a 6,2% o crescimento dos salários ainda ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.