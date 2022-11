DJ MARKET TALK: Mercado laboral do Reino Unido deve arrefecer em 2023

(DJ Bolsa)-- O mercado de trabalho do Reino Unido continua muito rígido, mas deve tornar-se mais flexível em 2023, com a queda da procura por mão-de-obra, diz Edward Allenby, economista assistente da Oxford Economics, numa nota. Há sinais nos últimos meses de que o mercado laboral já está em stress, desde queda das vagas de emprego a primeiros sinais de congelamento das contratações, pelo que o pico da rigidez do mercado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.