DJ MARKET TALK: Mercado laboral dos EUA deve ter mantido resiliência em outubro

(DJ Bolsa)-- Devem ter sido criados 260.000 novos empregos nos EUA em outubro, em linha com os 263.000 de setembro, diz Stephen Stanley, economista-chefe da Amherst Pierpont, numa nota. Vários indicadores das condições do mercado laboral, como os pedidos iniciais de subsídio de desemprego, as vagas de emprego, entre outros, apontam para uma robustez apesar do abrandamento da economia, diz. "Embora o mercado de trabalho esteja a abrandar ligeiramente,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.