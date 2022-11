DJ MARKET TALK: Mercado laboral reduz pressão sobre BOE para subir taxas

(DJ Bolsa)-- Os dados do mercado de trabalho de setembro do Reino Unido mostram sinais de abrandamento e isso pode retirar alguma pressão sobre o Banco de Inglaterra, ou BOE, para optar por outra subida de 75 pontos base em dezembro, diz Ashley Webb, economista da Capital Economics para o Reino Unido, numa nota. O crescimento dos salários continua robusto tendo em conta os padrões recentes, mas alguns indicadores avançados sobre os salários ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.