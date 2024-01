DJ MARKET TALK: Mercado laboral resiliente favorece aterragem suave dos EUA

(DJ Bolsa)-- A criação de emprego faz com que uma aterragem suave seja mais provável nos EUA, diz Stephen Rich, presidente e CEO da Mutual of America Capital Management, numa nota. O Departamento do Trabalho diz que 216.000 empregos, mais do que o esperado, foram adicionados em dezembro. O relatório mensal do emprego também mostrou os salários a crescerem 4,1% a um ritmo anual. "Embora isto sejam notícias positivas, os receios ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.