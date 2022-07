DJ MARKET TALK: Mercado laboral restrito aponta para possível subida de 50pb do BOE

(DJ Bolsa)-- Os dados do emprego do Reino Unido para maio e junho mostram uma imagem de um mercado laboral ainda muito restrito, abrindo o caminho para uma subida de 50 pontos base das taxas de juro em agosto, diz Thomas Pugh, economista da RSM, numa nota. "Juntando uma inflação elevada, que deve ter atingido os 9,3% em junho, com as revisões em alta surpresa para os dados do PIB, pensamos que é agora mais provável uma subida de 50 pontos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

