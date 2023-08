DJ MARKET TALK: Mercado laboral restrito mostra sinais de alívio

(DJ Bolsa)-- O mercado laboral dos EUA "continua excecionalmente restrito, mas continua a mostrar crescentes sinais de alívio", dizem Sarah House e Michael Pugliese, do Wells Fargo, numa nota sobre o relatório de vagas laborais. As vagas de emprego foram de 9,6 milhões em junho, praticamente inalteradas face a maio. Os despedimentos abrandaram ligeiramente para 3,8 milhões face a 4 milhões. House e Pugliese dizem que as vagas laborais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.