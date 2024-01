DJ MARKET TALK: Mercado laboral robusto pode manter taxas do BOE altas

(DJ Bolsa)-- A robustez do mercado laboral do Reino Unido é uma boa noticia para os trabalhadores, mas pode impedir cortes de taxas do Banco de Inglaterra, ou BOE, em breve, diz Nicholas Hyett, gestor de investimento da Wealth Club. O crescimento dos salários abrandou nos três meses até novembro, mostraram dados desta terça-feira, mas a taxa de desemprego estabilizou e a subida dos salários continua acima da taxa de inflaçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.