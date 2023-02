DJ MARKET TALK: Mercado não deve elevar desconto da taxa terminal do BCE

(DJ Bolsa)-- A fasquia para os mercados ajustarem em alta o desconto para a taxa terminal do Banco Central Europeu é muito elevada, dizem os estrategas de taxas do Morgan Stanley numa nota. Os mercados monetários descontam a taxa terminal de depósitos do BCE a 3,50% em julho, de acordo com dados da Refinitiv. Pode surgir nas próximas semanas uma nova queda das taxas de juro de longo prazo, dada "a estabilização do segmento de curto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.