DJ MARKET TALK: Mercado perspetiva aumento de 25 pontos base do BOE

(DJ Bolsa)-- A previsão do mercado para um aumento de 25 pontos base da taxa de juro, contra 50 pontos base, do Banco de Inglaterra, ou BOE, é semelhante a junho, mas um aumento de 50 pontos base seria uma surpresa maior, escrevem estrategas de taxas do Citi numa nota. "O clima parece muito diferente, o que tornaria atualmente os 50 pontos hoje um choque maior do que anteriormente", dizem antes da decisão do BOE agendada para as 1100 TMG.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.