DJ MARKET TALK: Mercado pode estar a descontar em demasia cortes do BCE

(DJ Bolsa)-- Os mercados de fundos estão a descontar excessivamente os cortes das taxas de juro pelo Banco Central Europeu, diz Theophile Legrand, estratega de taxas europeias da Natixis, num webinar. Os mercados estão a descontar quase quatro cortes de 25 pontos base cada para 2024, começando na primavera, diz. "As expectativas de cortes das taxas estão agora demasiado agressivas na nossa visão", diz, acrescentando que a Natixis ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.