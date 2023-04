DJ MARKET TALK: Mercado pode estar a descontar subidas excessivas do BCE

(DJ Bolsa)-- O desconto do mercado paras as subidas de taxas do Banco Central Europeu parece demasiado ambiguo, dizem a estratega de taxas Evelyne Gomez-Liechti e a responsável de research Helen Rodriguez, do Mizuho, numa nota. O seu cenário base aponta para duas subidas de 25 pontos base cada uma, o que é mais moderado que o desconto do mercado de quase 85 pontos base de subidas até setembro de 2023, dizem. (emese.bartha@wsj.com)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...