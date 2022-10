DJ MARKET TALK: Mercado pode não reagir bem se BOE prolongar compras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Se o Banco de Inglaterra, ou BOE, prolongar o esquema temporário de compra de gilts além de 14 de outubro -- o atual prazo previsto --, não há garantias de que o mercado reaja positivamente, diz Russ Mould, diretor de investimento da AJ Bell. "A principal questão é que as medidas de apoio só devem durar até sexta-feira", diz. "Prolongar [o programa] pode ter dois efeitos, ou o mercado aplaude a decisã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.