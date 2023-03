DJ MARKET TALK: Mercado pode ter exagerado sobre dados recentes da inflação

(DJ Bolsa)-- O atual desconto do mercado de 90 pontos base de subidas das taxas de juro pelo Banco Central Europeu nas reuniões de março e maio é mais do que os estrategas de taxas do Mizuho esperam, apontando para uma potencial reação exagerada do mercado. "A nossa visão continua a ser de 50 pontos base [de uma subida das taxas de juro] em março, e mais duas de 25pb em maio e junho", escrevem os estrategas numa nota. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.