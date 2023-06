DJ MARKET TALK: Mercado procura pistas de mais subidas de taxas na reunião do BCE

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve aumentar as taxas de juro em mais 25 pontos base na reunião de junho, embora a questão seja se o BCE vai anunciar mais subidas de taxas além dessa data, diz Ulrike Kastens, economista para a Europa da DWS, numa nota. "Ainda que a taxa de inflação de maio de 2023 tenha caído mais do que o esperado, acreditamos que ainda é demasiado cedo para declarar vitória na frente da inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.