DJ MARKET TALK: Mercados aguardam pistas da Fed sobre taxa terminal

(DJ Bolsa)-- Qualquer coisa que não seja uma subida de 25 pontos base das taxas da Reserva Federal dos EUA esta quarta-feira será uma grande surpresa e o foco estará sobre as projeções para a taxa terminal, diz Piet Haines Christiansen, analista-chefe do Danske Bank, numa nota. "Prevemos que a comunicação seja hawkish", diz. Os mercados descontam um total de 58 pontos base de subidas de taxas até junho e os analistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.