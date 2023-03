DJ MARKET TALK: Mercados ainda apostam em subida de 25pb da Fed esta semana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os mercados ainda esperam que a Fed aumente as taxas de juro na quarta-feira, mesmo que alguns analistas argumentem que a crise bancária exige uma pausa. A ferramenta FedWatch da CME mostra 72% de probabilidade de uma subida, seguida de uma pausa em maio e cortes a partir de junho. A probabilidade de uma pausa esta semana está a 28%. Steven Blitz, da TS Lombard, diz num relatório que a Fed tem "medo das consequências que disse ...