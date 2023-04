DJ MARKET TALK: Mercados ainda ponderam dimensão da subida de taxas do BCE

(DJ Bolsa)-- Há uma incerteza elevada sobre se a reunião do Banco Central Europeu na próxima semana vai resultar numa subida de 25 ou de 50 pontos base, diz Piet Haines Christiansen, diretor do Danske Bank, numa nota. Na terça-feira, a deterioração do apetite pelo risco levou as yields das Bunds a 10 anos a cair cerca de 10 pontos base, apesar da oferta da Alemanha e da União Europeia e comentários hawkish de Isabel Schnabel,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.