DJ MARKET TALK: Mercados atentos ao outlook para o crude no médio prazo

(DJ Bolsa)--A subida meteórica dos preços do petróleo que começou em novembro foi interrompida em meados do verão devido ao enfraquecimento da procura devido aos preços altos da gasolina, ao aumento da inflação geral e à variante Delta, e os analistas questionam agora o que virá a seguir. "Acreditamos que há três pilares essenciais que vão impulsionar os preços do petróleo e do gá... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone