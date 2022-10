DJ MARKET TALK: Mercados britânicos devem continuar voláteis

(DJ Bolsa)-- O Reino Unido está numa situação complicada em termos de aumento dos custos de financiamento e os mercados questionam a credibilidade dos planos do governo, diz o J.P.Morgan Asset Management numa nota. "A atual situação no Reino Unido também revela alguma relutância dos mercados em financiar políticas orçamentais pouco viáveis", diz a firma. O consequente ajustamento dos mercados de taxas e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.