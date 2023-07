DJ MARKET TALK: Mercados consolidam apostas de mais um aumento de taxas da Fed

(DJ Bolsa)-- As probabilidades de um aumento das taxas de 25 pontos base da Reserva Federal dos EUA na próxima semana alcançaram os 99,8% na ferramenta FedWatch da CME, uma vez que os mercados veem os recentes dados como suportando mais uma subida da Fed seguida de uma longa pausa. O aumento colocaria a taxa de fundos federais para um intervalo entre 5,25%-5,5%. Na FedWatch, apenas em março as probabilidades de um corte das taxas são mais elevadas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.