DJ MARKET TALK: Mercados continuam nervosos sobre banca antes dos bancos centrais

(DJ Bolsa)-- Os mercados estão nervosos com as notícias de que o UBS adquiriu o Credit Suisse, que deveriam impulsionar o apetite pelo risco esta segunda-feira, dizem analistas do Danske Bank numa nota. "Com a elevada incerteza antes das reuniões dos bancos centrais desta semana, os mercados estarão nervosos", diz Mohamad Al-Saraf, do Danske Bank. As reuniões dos bancos centrais esta semana incluem a Reserva Federal dos EUA, na ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.