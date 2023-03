DJ MARKET TALK: Mercados cortam aposta de subida de 50pb do BCE

(DJ Bolsa)-- No âmbito dos receios que rodeiam o Credit Suisse, cujo principal acionista está indisponível para investir mais no banco, os mercados cortam as apostas de que o Banco Central Europeu vai aumentar as taxas em mais 50 pontos base na quinta-feira, tal como tinha sinalizado. Os mercados descontam agora uma subida de cerca de 33 pontos base, face a cerca de 48 pontos base na manhã desta quarta-feira, de acordo com dados da Refinitiv. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.