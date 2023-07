DJ MARKET TALK: Mercados cortam apostas de aumento de 50 pontos base das taxas do BOE

(DJ Bolsa)-- Os dados mais baixos que o esperado da inflação do Reino Unido levaram os mercados a descer significativamente as suas apostas numa subida de 50 pontos base das taxas de juro pelo Banco de Inglaterra, ou BOE, em agosto, com uma subida mais reduzida de 25 pontos base a parecer agora marginalmente mais provável, de acordo com dados do mercado monetário. Os mercados descontam agora uma probabilidade de 57% de um aumento de 25 pontos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.