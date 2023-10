DJ MARKET TALK: Mercados da Zona Euro levam "balde de água fria" em setembro

(DJ Bolsa)-- O desempenho das obrigações da Zona Euro foi penalizado em setembro, depois de o terceiro trimestre ter fechado com uma queda nos preços das obrigações, trazendo o desempenho acumulado do ano para negativo, afirma Elmar Voelker, analista de rendimento fixo do LBBW. "Durante grande parte do ano, o desempenho acumulado no total do ano do mercado de obrigações soberanas da Zona Euro alimentou esperanças de que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.