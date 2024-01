DJ MARKET TALK: Mercados de crédito vulneráveis a inflação dos EUA mais forte

(DJ Bolsa)-- Os mercados de crédito devem reagir negativamente a dados mais fortes do que o esperado da inflação dos EUA na quinta-feira, dizem os estrategas de crédito do BNP Paribas, numa nota. "Depois da leitura mais forte do que o esperado dos payrolls da semana passada, que incluiu a aceleração da inflação dos salários, uma leitura mais alta do IPC desafiaria ainda mais o desconto do mercado para cortes de taxas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.