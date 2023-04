DJ MARKET TALK: Mercados de obrigações devem continuar voláteis

(DJ Bolsa)-- Os principais mercados de obrigações de ambos os lados do Atlântico continuam extremamente voláteis e o "rumo zig zag é o resultado de um enorme campo de tensão", diz Elmar Voelker, analista sénior para rendimento fixo do Baden-Wuerttemberg. Os receios sobre a inflação continuam a ferver de vez em quando, enquanto a resposta de política monetária dos bancos centrais para isto seja o ponto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.