DJ MARKET TALK: Mercados de obrigações podem estar a subestimar inflação

(DJ Bolsa)-- Os mercados de obrigações parecem estar a subestimar os receios de inflação, refere Sonal Desai, responsável de investimento em ativos de rendimento fixo da Franklin Templeton. "Numa situação em que os mercados e a Fed parecem convencidos que a inflação vai abrandar em breve para os 2% por si só, sem necessidade de intervenção da política monetária, os riscos parecem bastante ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone