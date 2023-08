DJ MARKET TALK: Mercados de petróleo atentos a impacto da tempestade Harold nos EUA

(DJ Bolsa)-- Os mercados de petróleo & gás estão atentos à tempestade tropical Harold à medida que se aproxima das praias do sul do Texas vinda do Golfo do México. Embora o impacto na indústria petrolífera na área de Corpus Christi deva ser mínimo, Debnil Chowdhury, da S&P Global Commodity Insights, refere que vale a pena estar alerta, já que as refinarias da região representam cerca de 5% da capacidade ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.