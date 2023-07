DJ MARKET TALK: Mercados de taxas devem continuar voláteis

(DJ Bolsa)-- A volatilidade no mercado de rendimento fixo deve continuar elevada, com tanto as taxas como os spreads a negociarem num intervalo até que os mercados obtenham mais clareza sobre a inflação e a pausa da restrição dos bancos centrais, diz a TwentyFour Asset Management. A gestora de ativos espera mais clareza sobre se a inflação vai permitir aos bancos centrais fazer uma pausa e até que ponto a economia vai abrandar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.