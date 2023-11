DJ MARKET TALK: Mercados descontam demasiados cortes de taxas do BCE

(DJ Bolsa)-- O fair value para os cortes de taxas do Banco Central Europeu em 2024 é de cerca de 70 pontos base, menos que os atuais 100 pontos base descontados pelo mercado, diz Piet Haines Christiansen, observador do BCE no Danske Bank Research. "Prevejo o primeiro corte para junho", diz numa nota. Os futuros dos mercados monetários descontam 20 pontos base de cortes em abril e 36 pontos base cumulativos até junho, de acordo com dados da ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.