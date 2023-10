DJ MARKET TALK: Mercados descontam pausa nas subidas de taxas do BOE

(DJ Bolsa)-- Os mercados esperam que o Banco de Inglaterra, ou BOE, mantenha as taxas de juro até ao próximo outono, quando é esperado o primeiro corte, refere o diretor de estratégia de investimento da AJ Bell, Laith Khalaf, numa nota. Os dados da inflação e do mercado de trabalho da semana passada revelaram um alívio das pressões inflacionistas, aumentando as expectativas de que as taxas do BOE tenham atingido um pico. Contudo,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.