DJ MARKET TALK: Mercados descontam probabilidades mais baixas de corte da Fed em março

(DJ Bolsa)-- O relatório do emprego desta sexta-feira reduziu a probabilidade de um corte das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA em março. Agora a probabilidade é de 47%, face a 55% na quinta-feira, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. A probabilidade de outra pausa em março é agora um pouco mais elevada do que a probabilidade de um corte. Os mercados ainda apostam que a Fed vai manter as taxas na próxima semana e em janeiro.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.