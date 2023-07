DJ MARKET TALK: Mercados descontam subida das taxas da Fed seguida de longa pausa

(DJ Bolsa)-- Depois do relatório dos payrolls de junho, os investidores continuam a apostar num aumento de 25 pontos base das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA este mês, para um intervalo entre 5,25%-5,5%, com 95% de probabilidades na ferramenta FedWatch da CME. A ferramenta aponta que as taxas de juro mantenham esse nível até maio, quando as probabilidades de um corte de taxas ultrapassam todas as outras possibilidades, com 39%. A criaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.