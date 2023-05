DJ MARKET TALK: Mercados descontam subida de taxas da Fed em junho após inflação

(DJ Bolsa)-- Os números da inflação do índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou PCE, dos EUA "servem para lembrar novamente o motivo pelo qual os responsáveis da Fed estão a sinalizar uma frustração cada vez maior com a falta de progressos em fazer descer a inflação subjacente", refere Stephen Stanley, do Santander, numa nota. "Retirei um aumento em junho do meu cenário base há... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.